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Dünya

Brüksel'de 'kemer sıkma' protestosu

Belçika Federal Hükümeti’nin uyguladığı kemer sıkma politikası, Brüksel’de toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi

07 Mayıs 2017 21:52

Belçika Federal Hükümeti’nin uyguladığı kemer sıkma politikası, Brüksel’de toplanan binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Belçika’daki sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Anvers, Liege, Gent, Charleroi, Leuven, Aalst şehirlerinden gelen yaklaşık 5 bin kişi başkentteki Kuzey Tren İstasyonu’nda toplandı.

Göstericiler, hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikalarını protesto ederek alternatif ekonomi, demokrasi, küresel ısınmayı önleyici politikalar ve kamu hizmetlerinin artırılması talebinde bulundu.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrencilerin de katıldığı gösteride protestocular, hükümet aleyhine sloganlar atarak Brüksel merkez tren istasyonuna (Gaere Centrale) kadar yürüdü.

Olaysız geçen gösteri, akşam saatlerinde sona erdi.

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