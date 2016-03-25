Brüksel’de iki patlama sesi



Schaerbeek Belediye Başkanı Bernard Clerfayt'ın yaptığı açıklamaya göre operasyonda bir kişi yaralı olarak ele geçirilerek gözaltına alındı. Polis operasyon sırasında ilçe sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Operasyon düzenlenen bölge polis ablukası altına alındı. Ağır silahlı ve maskeli güvenlik güçlerinin devrede olduğu operasyonda çok sayıda askeri araç da kullanılıyor.

Kamu yayın kuruluşu RTBF'nin haberine göre sabah saatlerinde Forest'ta bir kişi gözaltına alındı ancak bu bilgi henüz doğrulanmış değil.

Fransa bağlantısı

Belga haber ajansının aktarımına göre operasyonlar Fransa'da önlenen terör saldırısı planlarıyla bağlantılı. AFP'ye konuşan Fransız polis kaynakları da operasyonun Paris'te gözaltına alınan Reda K. ile ilgisi bulunduğunu kaydetti. 34 yaşındaki Reda K.'nın evinde ağır silahlar ve patlayıcılar bulunmuştu. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve zanlının haftalardır Fransız istihbaratı tarafından takip edildiğini ve yakalanmasıyla birlikte ileri aşamaya ulaşmış bir saldırı planının engellendiğini açıklamıştı.