Brüksel'de hayat normale dönüyor



Belçika'nın başkentinde yaklaşık bir hafta önce ilan edilen terör alarmının seviyesi düşürüldü. Başbakan Charles Michel ulusal güvenlik konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, saldırı tehlikesinin devam ettiğini ancak ani saldırı tehdidinin ortadan kalktığını söyledi. Terör alarm seviyesi 3'e indirildi.

En yüksek terör alarmı kararı verilmesine, ‘birçok kişinin aynı anda farklı yerlerde saldırı başlatmasından endişe duyulması' gerekçe gösterilmişti. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon geçen pazar günü saldırı düzenleneceğine dair somut bilgi alındığı için en üst düzeyde terör alarmı verildiğini ancak saldırının yapılamadığını söyledi. Alarm seviyeleri, ‘olabilir ve muhtemel' ile ‘ciddiye alınması gereken ve her an olabilir' şeklinde sınıflandırılıyor.

Terör alarmının verildiği gün Brüksel ve çevresinde düzenlenen operasyonlarda polis 22 eve baskın düzenlemiş ve göz altına alınan 16 kişiden biri Paris saldırılarıyla bağlantısı olduğu zannıyla tutuklanmıştı.