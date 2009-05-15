Brüksel'de göstericilerden kriz protestosu

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun çağrısıyla Brüksel'de toplanan yaklaşık 40 bin kişi, küresel krizle mücadele politikalarını protesto etti.



Bankaların kurtarılmasında gösterilen çabanın işini kaybeden milyonlar için de ortaya konulmasını isteyen göstericiler, sosyal politikalara dönülmesi çağrısı yaptı.



Protestocular, küresel krizin sorumlusu olarak gördükleri finans kapitalizminden geri dönülerek önceliğin sosyal adalet, dayanışma ve istihdamın artırılmasına verilmesini talep etti.



Dün Madrid'le başlayan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun küreselleşmeye ve krize karşı Avrupa çapında düzenlediği gösteriler yarın Prag ve Berlin'de devam edecek.

