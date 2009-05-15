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Dünya

Brüksel'de göstericilerden kriz protestosu

15 Mayıs 2009 20:31

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun çağrısıyla Brüksel'de toplanan yaklaşık 40 bin kişi, küresel krizle mücadele politikalarını protesto etti.

Bankaların kurtarılmasında gösterilen çabanın işini kaybeden milyonlar için de ortaya konulmasını isteyen göstericiler, sosyal politikalara dönülmesi çağrısı yaptı.

Protestocular, küresel krizin sorumlusu olarak gördükleri finans kapitalizminden geri dönülerek önceliğin sosyal adalet, dayanışma ve istihdamın artırılmasına verilmesini talep etti.

Dün Madrid'le başlayan Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun küreselleşmeye ve krize karşı Avrupa çapında düzenlediği gösteriler yarın Prag ve Berlin'de devam edecek.

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