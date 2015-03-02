Brüksel'de doğalgaz zirvesi

Rusya Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye doğrudan doğalgaz sevkiyatına başlamış, bu bölgeye sağlanan doğalgazın ücretinin de Ukrayna'nın faturalarına yansıtılacağı açıklanmıştı. Taraflar, birbirlerini karşılıklı olarak sözleşmelere uymamakla suçlamıştı.

Tartışmanın Avrupa'ya doğalgaz akışını etkileme ihtimalini gündeme getirmesi, Brüksel'in devreye girmesine neden olmuştu. Avrupa'nın gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'i Ukrayna üzerinden geliyor.

AB aracı olunca vanalar tekrar açıldı

Rusya-Ukrayna ve AB üçlüsü arasında geçen yılın ekim ayında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanmış; Rusya, AB'nin aracı olması üzerine vanaları yeniden açmaya razı olmuştu. Moskova yönetimi, 3,1 milyar dolarlık gaz faturasını ödemeyen Ukrayna'ya aylardır askıda tuttuğu gaz satışını tekrar başlatmıştı.