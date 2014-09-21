Brüksel'de 'cihatçı' alarmı



İddiayı gündeme getiren Hollanda televizyonu NOS, kaynak belirtmeden Komisyon binasının saldırı hedeflerinden biri olduğunu ve saldırı hazırlığıyla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet birimleri ise

Olası bir terör girişimine yönelik operasyonlar düzenlendiğini doğrulayan Belçikalı emniyet birimleri ise ayrıntılı bilgi vermedi.

Belçikalı yayın kuruluşları da kısa süre önce radikal İslamcı teröristler tarafından planlanan çok sayıda saldırı girişiminin Belçika emniyetince engellendiğini duyurmuştu.

Konu ile ilgili yayınlanan haberlerde zanlıların, Belçika'dan Suriye'ye giderek bu ülkede İslam Devleti (İD) örgütü saflarına katılıp, daha sonra geri dönenler olduğu bildirildi. Tamamının erkek olduğu belirtilen zanlıların terör saldırıları düzenlemek üzere örgüt tarafından eğitildikleri de iddialar arasında yer aldı.

Son yakalanan terör zanlılarıyla ilgili en can alıcı iddia ise geçen mayıs ayında Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne yönelik saldırının benzerlerini gerçekleştirmek için planlar yapmaları. Dört ziyaretçinin yaşamını yitirdiği Yahudi Müzesi saldırısını daha önce İslam Devleti örgütü için Suriye'de savaştığı belirtilen bir Fransız vatandaşının gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu kişiyle diğer zanlılar arasında bir bağlantı olduğu ise henüz belirlenemedi.