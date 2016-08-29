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Dünya

Brüksel'de bombalı saldırı

Brüksel'de Kriminoloji Enstitüsü'ne düzenlenen saldırıda binanın boş olduğu, ölen ya da yaralanan bulunmadığı kaydedildi

29 Ağustos 2016 12:49

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kriminoloji Enstitüsü'ne bombalı saldırı düzenlendi.

Kamu televizyon kanalı RTBF'ye göre, gece saatlerinde bir araç çitleri aşarak enstitüsü bahçesine girdi. Ardından bir veya birden fazla şüpheli, laboratuvarların yakınında bomba patlattı.

Olay sırasında binanın boş olduğu, ölen ya da yaralanan bulunmadığı kaydedildi. Ancak patlamanın ciddi zarara yol açtığı belirtildi. İncelemelerini sürdüren polis, bölgeyi kordon altına aldı.

Suç delillerini inceleyen Kriminoloji Enstitüsü, federal adalet sistemine bağlı olarak çalışıyor.

Brüksel'de 22 Mart'ta havalimanı ve bir metro istasyonunu hedef alınan saldırılarda 32 kişi ölmüştü.

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