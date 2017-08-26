Brüksel'de bıçaklı saldırı; iki asker yaralandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de askerlere yönelik bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırgan askerler tarafından vurulurken, saldırıya uğrayan iki askerin yaralandığı bildirildi.,

Belçikalı yetkililer, olayın terör ile bağlantısının netlik kazanmadığını söyledi.

Askerlerin hafif yaralı olduğunu bildiren yetkililer saldırganın ise hayatta olduğunu ancak durumunun kritik seviyede olduğunu açıkladı.

Belçika devlet televizyonu RTBF, saldırganın 30'lu yaşlarındaki bir Somalili erkek olduğunu ve saldırıdan önce 'Allahu Ekber' diye bağırdığını ileri sürdü.

İlerleyen dakikalarda konuya ilişkin yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganın '30 yaşındaki bir erkek olduğu ve terör aktiviteleriyle bilinen bir şahıs olmadığı' belirtildi.