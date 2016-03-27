Brüksel'de aşırı sağcılar eylem yaptı

Terör saldırılarıyla sarsılan Belçika'nın başkenti Brüksel'de hayatını kaybedenler için anmalar devam ediyor. Terör saldırısında hayatını kaybedenler için çiçek bırakılan meydanda bugün aşırı sağcı grupların protestosu vardı. Polis kontrolüyle çiçek bırakılan alana gelen gruplar, slogan attı, güvenlik güçleri ise grubun dağılmaması için kordon oluşturdu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre bazıları yüzlerini siyah bezlerle gizlemiş olan göstericiler terör kurbanlarının anıldığı Borsa Meydanı'na gelen Belçikalı holiganlar, "burası bizim evimiz" şeklinde slogan attı.

Siyahlar giymiş olan yaklaşık 200 protestocuyla polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericilere tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi.

Brüksel'de bugün yapılması planlanan 'korkuya karşı yürüyüş' adlı etkinlik güvenlik gerekçesiyle iptal edilmiş, buna rağmen meydanda birçok kişi toplanarak kurbanları anmıştı.

Etkinlik için iptal talebi, İçişleri Bakanı Jan Jambon’dan gelmişti. Etkinliğin organizatörleri, yaptıkları açıklamada, “Bu isteği anlıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenliği mutlak öncelik. Yetkililerin etkinliği erteleme isteğine katılıyor ve halkımızdan yarın gelmemelerini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, Brüksel'de protesto gösterisi varken, Belçika makamları da bugün terör bağlantıları nedeniyle 13 yere baskın düzenlendiğini açıkladı. Gözaltına alınan 5 kişi sorgularının ardından serbest kalırken, 4 kişinin gözaltı süresinin uzatıldığı açıklandı.