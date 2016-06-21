Brüksel'de alışveriş merkezinde canlı bomba alarmı; 1 kişi gözaltında

Belçika polisi sabah saatlerinde Brüksel'de bir alışveriş merkezinde bomba alarmı verdi. Sabah 05:30'da bir vatandaşın polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Çok sayıda terörle

mücadele ekibinin sevkedildiği City 2 adlı alışveriş merkezi geçici bir süreliğine kapatıldı. Polis alışveriş merkezi yakınlarındaki bir şüpheliyi de gözaltına alıdı. Öte yandan bomba ihbarının ardından 2 metro istasyonu da tahliye edildi.

Reuters'in haberine göre yapılan aramada şüphelinin üzerinde bombaya rastlanmadı. Belçika Başbakanı Charles Michel bomba alarmı nedeniyle Ulusal Acil Kriz Merkezi'yle toplantı düzenledi.

Belçika'da geçen hafta sonunda terörle mücadele ekipleri üç zanlıyı gözaltına almıştı. Söz konusu üç kişinin terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülüyor. Medyada yer alan haberlere

göre zanlılar EURO 2016 kapsamında Belçika-İrlanda maçı sırasında Belçika'daki taraftarlara saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Belçika mart ayında düzenlenen saldırılardan bu yana terör alarmında. 22 Mart'ta Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen saldırılarda 32 kişi

hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı.

