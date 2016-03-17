Brüksel'de, AB-Türkiye zirvesi öncesi eylem

Brüksel'de AB'nin Türkiye'yle mülteci krizi ve Ankara'nın üyelik konusundaki taleplerinin görüşüleceği zirve öncesi sokaklara dökülen eylemciler, Avrupalı liderlerin birlik ve beraberlik içinde sığınmacı krizine çözüm bulmasını istiyor. Avrupa Birliği'nin çok kötü durumda olduğunu söyleyen Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, “Çok kötü bir durumdayız. Balkan güzergahı kapatıldı. Avusturya’da sınırlar kapalı. Makedonya’da da öyle. Üye ülkelerin çoğu göçmenlere kapılarını açmıyor. İnsanlar İdomeni’de çamurun içinde iken Türkiye ile müzakere masasına oturulmamalı deniyor. Üye ülkeler ve özellikle göçmenlere kapılarını açmayan üye ülkeler biraz inandırıcı olmak istiyorlarsa Cuma günü bu skandala son verilmeli.” dedi.

Avrupa Komisyonu eleştirilerin odağında olan Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ön anlaşmaya yönelik soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Avrupa Birliği Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos ise, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, “İnsan kaçakçıları ve mülteciler şu ana kadar Türkiye’yi kullandı. Şu anda yapmaya çalıştığımız ise öncelikle Türkiye’yi de sürece dahil etmek, ikincisi göçmen akını kontrol etmek ve son olarak kaçakçılara karşı etkili bir şekilde mücadele etmek ve kaçakçı ağlarını engellemeye çalışmak.” diye konuştu.

Plan kapsamında Türkiye’den Yunanistan’a ulaşan bütün sığınmacılar Türkiye’ye geri gönderilecek. Avrupa Birliği ise Türkiye’ye gönderilen her bir Suriyeli karşılığında Türkiye’deki kayıtlı Suriyelilerden bir sığınmacı alacak.