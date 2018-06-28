Brüksel zirvesi öncesi Seehofer'den iyimser sinyal

Almanya'da koalisyon hükümetinin ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında iltica politikası nedeniyle süren krizde, CSU'dan iyimser bir sinyal geldi. Koalisyonun küçük ortağının lideri ve Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel ile arasındaki krize dair, "Çözebileceğimizden eminim" ifadesini kullandı. Alman ARD televizyonunda konuşan Seehofer, partisinde "Berlin'deki hükümeti tehlikeye atmak, Federal Meclis'teki ortak parti grubunu dağıtmak, hatta Başbakan'ı devirmek isteyen" kimsenin bulunmadığını kaydetti. Sorunu "iki tarafın da inandırıcılığını kaybetmeden makul bir şekilde" çözmeye çalıştıklarını belirten CSU'lu politikacı, kararlılığın mevcut olduğunu vurguladı.

Federal İçişleri Bakanı Seehofer, başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyor. CDU lideri ve Başbakan Merkel ise konuya AB düzeyinde çözüm bulunmasında ısrar ediyor.

AB'ye üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları bugün Brüksel'de başlayacak iki günlük liderler zirvesinde bir araya gelerek sığınmacılar konusunu görüşecek. Almanya Başbakanı Merkel, diğer AB üyeleriyle ikili anlaşmalar imzalayarak, başka bir AB ülkesinde kaydolan, ardından da Almanya'ya gelen sığınmacıların bu ülkelere geri döndürülmesini hedefliyor.

Tsipras'tan Merkel'e destek

Bu arada Yunanistan'dan Merkel'e destek mesajı geldi. Financial Times gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Merkel ile özel bir anlaşma imzalanmasına açık olduğunu belirtti. Tsipras, "Eğer bunun Avrupa'nın bir sorunu olduğuna inanıyorsak, o zaman bu insanların hepsinin Almanya'ya gitmesi adil olmaz." şeklinde konuştu.

Brüksel'deki zirve öncesinde AB Komisyonu Göç Komiseri Dimitris Avramopulos mülteci politikasında ortak bir çözüm bulunması çağrısında bulundu. Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Avramopulos, çözüm bulunamazsa tekrar kriz tablosuyla karşı karşıya kalacaklarını belirtti ve "AB, sınırlarını yasadışı göçe karşı daha sıkı şekilde korusa da bir kaleye dönüşmemeli" diyerek Avrupa'nın "yalnızlığa düşme" tehlikesini dile getirdi.

dpa/rtr/AFP, AÜ/ÖA

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