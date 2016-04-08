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Dünya

Brüksel havaalanındaki saldırının firari şüphelisinin yeni görüntüleri yayınladı

Brüksel'de gerçekleştirilen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti

08 Nisan 2016 00:24

Belçikalı yetkililer, 22 Mart'ta Brüksel'de havaalanı ve bir metro istasyonunu hedef alan saldırılarda rolü olduğu tahmin edilen firari şüphelinin yeni güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.

Havaalanına düzenlenen saldırının diğer 2 şüphelisi, saldırılar sırasında ölmüştü.

Yeni görüntülerde şüphelinin saldırı sonrası havaalanından şehir merkezine inerken çekilen bazı kareleri bulunuyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "şapkalı adam" olarak anılan üçüncü şüphelinin yakalanması için kamuoyundan yardım istendi.

"Şapkalı adam"ın daha sonra üzerindeki açık renk ceketi attığı belirtilerek, bu ceketi bulan varsa polisle temasa geçmesi istendi.

Brüksel havaalanı ve Maalbek metro istasyonuna peş peşe düzenlenen saldırılarda Brüksel 30'dan fazla kişi ölmüştü.

 

 

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