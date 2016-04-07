"Brüksel saldırganı Avrupa Parlamentosu'nda çalıştı"

Brüksel'deki bombalı saldırıların faillerinden birinin Avrupa Parlamentosu'nda çalıştığı ortaya çıktı. Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, kimliği verilmeyen saldırganın 2009 ve 2010 yazlarında birer ay boyunca temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.

Açıklamada kimlik bilgileri verilmese de kaynaklar, bahsi geçen kişinin Brüksel Havaalanı saldırganlarından Najim Laachraoui olduğunu söylüyor.

Lachraoui, geçen yıl Kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıların da baş faili olarak aranıyordu ve Zaventem Havaalanı'nı hedef alan iki kardeşten biri olduğu kaydedildi.

Avrupa Parlamentosu, temizlik firmasının işe alınan kişinin o dönem sabıka kaydının bulunmadığına dair kanıtlar gösterdiğini belirtti.

Diğer yandan Belçika Başbakanı Charles Michel de ülkesinin 'terör tehditlerini' değerlendirme yöntemlerini savunup Belçika'nın 'başarısız bir devlet olmadığını' ifade etti.

Michel, 22 Mart saldırılarındaki başarısızlıkta her yetkilinin payı olduğunu kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan, Belçika'da, ön ödemeli cep telefonu hatlarının yasaklanması dahil 30 yeni önlem alındığını söyledi ve "Bugün verdiğimiz asıl mesaj, Brüksel'de ve Belçika'da hayatın normal akışına döndüğümüzdür" diye konuştu.

Michel, "Böyle bir saldırı olması tabi ki bir başarısızlıktır, hiç kimse bunu reddedemez. Ama başarısız bir devlet olduğumuz fikrini kabul edemem" dedi.

Brüksel'de havaalanı ve metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırılarda 32 kişi ölmüştü.

Ülke, farklı dil ve siyasi yapılarından dolayı 'terör tehditlerine' karşı koordineli bir yaklaşım sergileyememekle suçlanmıştı.

Brüksel'de altı farklı emniyet bölgesi var.