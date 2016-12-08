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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel mülteci raporunu açıklayacak

AB Komisyonu, Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının uygulanmasına ilişkin raporunu perşembe günü açıklayacak.

08 Aralık 2016 02:28

AB Komisyonu'nun Türkiye ile mülteci anlaşmasının uygulanmasına ilişkin raporunu perşembe günü raporunu açıklayacağı ve ayrıca mültecilerin AB ülkelerindeki dağılımıyla ilgili olarak da bilgilendirme yapacağı bildirildi.

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından yapılacak açıklamada mülteci krizinde Avrupa'nın gösterdiği çabaları da anlatılacağı belirtildi.

Brüksel'deki yetkililer, eylül ayında mülteci anlaşmasının uygulanmasında ilerleme kaydedildiğini ancak iltica prosedüründe ve konaklamada bir dizi iyileştirmenin gerekli olduğunu söylemişti.

Türkiye ile AB arasında imzalanan mülteci anlaşması, mülteci statüsü verilmeyen sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, geri gönderilen her Suriyeli için de Türkiye'den yasal yollarla bir Suriyeli mülteci alınmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği, mülteci anlaşmasının uygulanması karşılığında Türkiye'ye 72 kriteri yerine getirmesi durumunda vize muafiyeti sağlanması sözü vermişti. Ancak AB, Türkiye'nin 4 kriteri yerine getirmediği için vize muafiyetine şimdiye kadar yeşil ışık yakmadı. Türkiye de vize muafiyeti sağlanmazsa mülteci anlaşmasının feshedileceği tehdidinde bulunuyor.

Son dönemde Avrupa ve Türkiye arasındaki ipler gerilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile AB arasında yürütülen tam üyelik müzakerelerinin dondurulmasını öngören karar metnini kabul etmesine sert tepki göstererek Avrupa Birliği'ni mültecilere sınırları açmakla tehdit etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DPA/SSB/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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