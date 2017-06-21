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Brüksel istasyonunda patlama; polis zanlıyı vurdu

Görgü tanıklarına göre, saldırgan patlama öncesi "Allahuekber" diye bağırdı

21 Haziran 2017 01:24

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki tren ve metro istasyonu olan Brüksel Merkez İstasyonu'nun Salı akşamı saat 21:00 sıralarında küçük çaplı bir patlama meydana geldi.

Belçika Federal Polisi'nden bir sözcü BBC'ye yaptığı açıklamada, patlamaya bir kişinin neden olduğunu söyledi.

Askerlerin, patlamaya neden olan bir kişiye ateş ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi. Belçika Televizyonu, askerler tarafından vurulan kişinin ölü ya da yaralı olup olmadığının bilinmediğini duyurdu.

Brüksel Savcılığı, patlamayı doğruladı. Savcılık sözcüsü, patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Brüksel polisi, durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

'Patlayıcı bağlı kemer' iddiası

Belçika basını, görgü tanıklarına dayanarak, saldırganın bomba bağlı bir kemer taktığı ve üzerindeki yelekten kablolar sarktığını duyurdu. Görgü tanıklarına göre, saldırgan patlama öncesi "Allahuekber" diye bağırdı.

Ancak bu bilgiler resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

Yerel basına konuşan yetkililer, olayın gelişimi ile ilgili farklı bilgiler aktarıyor.

Reuters'a göre bir polis sözcüsü zanlının ölüp ölmediğinin henüz bilinmediğini söyledi, ancak başka polis yetkileri öldüğünü belirtiyor.

Reuters, bir savcının Belçika merkezli DH gazetesine söylediği sözleri de aktardı.

Savcı "Sırt çantası ve patlayıcı bağlı kemer taşıyan bir kişi Merkez İstasyonu'nda vurularak öldürüldü" dedi. Savcı, "Bu kişinin askerlerin dikkatini çekmesi üzerine patlayıcılarını patlattığı anlaşılıyor" ifadelerini de kullandı.

Kriz merkezi oluşturuldu

Polis ve askerler, patlama sonrası Merkez İstasyon ile Brüksel'in merkezindeki Büyük Pazar'ı (Grote Markt) giriş çıkışlara kapattı.

Olaydan sonra Brüksel'de bir kriz merkezi olusturuldu. Belçika Başbakanı Charles Michel ve İçişleri Bakanı Jan Jambon asker, polis ve istihbarat temsilcileriyle acil bir toplantı yaptı.

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