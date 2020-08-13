Brüksel Havalimanı'nda Covid-19 testi yapılacak

Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist, yaptığı açıklamada, yolcuların Covid-19 testi yaptırabilmeleri için mobil laboratuvar kurmaya karar verdiklerini bildirdi.
Eylül başında faaliyete geçmesi planlanan laboratuvarda Belçika'nın seyahat kısıtlaması uyguladığı bölgelerden gelenlerin 46,81 avro karşılığında Covid-19 testi yaptırabilecekleri, standart PCR testlerinin fiyatının 67 avro, hızlı testlerin fiyatının ise 135 avro olacağı belirtildi.
Standart Covid-19 testlerinin ortalama 9 saatte sonuçlandığı, hızlı test sonuçlarının ise 3 saatte alınabildiği kaydedildi.