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Dünya

Brüksel Havalimanı'nda Covid-19 testi yapılacak

13 Ağustos 2020 23:46

Brüksel Havalimanı'nda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi yapılmak üzere mobil laboratuvar açılacak.

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Brüksel Havalimanıkoronavirüs
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