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Dünya

Brüksel Havaalanı 'sembolik uçuşlarla' yeniden açıldı

IŞİD'in saldırısından sonra kapalı kalan havalimanında zararın 5 milyon Euro'ya ulaştığı belirtildi

03 Nisan 2016 20:21

Belçika'da Brüksel Havalanı, 16 kişinin öldüğü intihar saldırısından 12 gün sonra "sembolik" uçuşlarla yeniden hizmet vermeye başladı.

Brüksel Havayolları'na ait üç uçak öğle saatlerinde, sıkı güvenlik önlemleri altında Avrupa uçuşlarını gerçekleştirdi.

Yolcular bilet ve bagaj işlemlerini yapmadan önce terminal binasının dışında defalarca arandı.

Brüksel'de 22 Mart'ta havaalanı ve bir metro istasyonunu hedef alan saldırılarda 32 kişi ölmüştü.

Saldırıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Yeni güvenlik önlemleri nedeniyle yolculardan, uçuştan üç saat önce havaalanında olmaları isteniyor.

Havalanına otobüs ve trenle hala ulaşılamıyor.

Havaalanının kapalı kalmasının Brüksel Havayolları'na 5 milyon Euro'ya mal olduğu belirtiliyor.

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