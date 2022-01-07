Brüksel Hava Yolları, havalimanındaki yerini kaybetmemek için 3 bin uçağı boş çalıştırdı

Brüksel Hava Yolları’nın bu yıl boyunca büyük havalimanlarında kalkış ve iniş haklarını kaybetmemek için 3 bin boş ve neredeyse boş uçağı çalıştırdığı öğrenildi.

The Bulletin’de yer alan habere göre, Brüksel Hava Yolları’nın bağlı olduğu Lufthansa bu kış, yolcu olmadığı için iptal olma riski taşıyan 18 bin uçağı çalıştırın.

Belçika federal hükümeti, havalimanlarındaki yerini kaybetmemek için boş yere çalıştırılan uçaklarla ilgili Avrupa Komisyonu’na yazdı.

Pandemi öncesinde havayollarının, kalkış-iniş yerlerini kaybetmemek için planlı uçuşlarının en az yüzde 80’ini gerçekleştirmesi gerekiyordu. Pandemiyle bu miktar yüzde 50’ye düşse de gerçekleşen uçuş sayısı yine de yetersiz kaldı.