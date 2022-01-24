Brüksel'de yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı Covid önlemleri karşıtı protestoyla ilgili 230 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen ve yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı gösteride çıkan olaylarda gözaltına alınanların sayısı 230'a ulaştı.

İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Fransa, Hollanda, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinden gelerek Brüksel'de toplanan yaklaşık 50 bin kişinin, dün kentte AB kurumlarının yakınında düzenlediği protestoda gözaltına alınanların 230'u bulduğunu duyurdu.

Verlinden, polisin şu anda diğer göstericileri tespit etmek için kamera görüntülerini analiz ettiğini söyledi.

Sağlık önlemlerine karşı yapılan gösterinin şiddetini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendiren Verlinden, gösteriye katılanların profillerin çok çeşitli olduğunu, aşırı soldan, aşırı sağdan ve ayrıca diğer ülkelerden insanlar bulunduğunu kaydetti.

Ne oldu?

Brüksel'de Covid-19 tedbirlerine karşı düzenlenen gösteride AB kurumlarının yakınındaki 50. Yıl Parkı'nda toplanan on binlerce kişinin protestosu şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Göstericilerden Antifa adlı sol örgüte mensup oldukları belirtilen grupla polis arasında çatışma çıkmış, çevredeki çok sayıda sivil araç ve polis aracı tahrip edilmişti. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği göstericiler bazı binalar, otobüs durakları ve bir metro istasyonu gibi yerlere zarar vermişti.

Göstericiler arasından bir grubun saldırdığı AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında da ciddi hasar oluşmuştu. Binanın camları kırılmış, girişi kullanılamaz hale gelmişti.

EEAS'ın başında bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olaylardan sonra binada incelemede bulunmuş ve saldırıyı kınamıştı.