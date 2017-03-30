Brüksel Başkonsolosluğu binasındaki referandum oylamasında bıçaklı kavga; 3 yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Türkiye Başkonsolosluğu binasında düzenlenen anayasa değişikliği referandumu oylaması sırasında kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen ilk bilgilere göre, karşıt görüşlü iki grup arasında oylama sırasında çıkan tartışma, kavgaya döndü.

Bir kişinin durumu ciddi

Sputnik’te yer alan habere göre, Belçika basını, 'Türk hükümeti taraftarlarının 3 Kürt kökenli vatandaşı' yaraladığını iddia etti. Yaralananlar arasında karnından bıçaklanan bir kişinin durumu ağır.

Olaya müdahale eden Belçika polisi, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Protesto gösterisi düzenleniyor

'Ciddi bir olayın' yaşandığını açıklayan Brüksel polis sözcüsü İlse Van de Keere, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

3 kişinin bıçaklanmasına tepki gösteren bri grup, başkonsolosluk binası önünde protesto gösterisi düzenleniyor.

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