Bruce Willis: O arabayı istiyorum

T24 - 1956’da Başbakan Adnan Menderes’in Ford’u Türkiye’de üretime ikna etmek için ABD’ye giden Vehbi Koç’a verdiği yazılı desteğin benzerini şimdi damadı İnan Kıraç, Karsan’ın New York taksi ihalesi için Başbakan Erdoğan’dan bekliyor.



Karsan Murahhas Azası Jan Nahum, “Ford ve Nissan gibi iki devin yanında adı bilinmeyen bir Türk firmasıyız. ‘Yapamazsanız’ endişeleri var. Bu noktada destek bekliyoruz” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Geliştirdiği yerli araçla New York taksi ihalesinde üç finalist arasına kalan Karsan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan 1956 yılında dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in Vehbi Koç’a Ford’u Türkiye’de üretime ikna için verdiği mektuplu desteğin benzerini bekliyor. 1956’da Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç, Bernar Nahum’lairlikte Amerika’ya gidip Türkiye’de Ford’u üretime dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in Henry Ford II’ye yazdığı destek mektubuyla ikna etmişti. Şimdi benzer destek isteği Vehbi Koç’un damadı İnan Kıraç ile Bernar Nahum’un oğlu Jan Nahum’dan geldi. Kıraç’ın Yönetim Kurulu Başkanı, Nahum’un ise Murahhas Azası olduğu Karsan, ihalede Başbakan Erdoğan’ın ya da Sanayi Bakanı Nihat Ergün’ün yazılı desteğini arkasında hissetmek istiyor.





40 yıl sonra bir ilk



Karsan’ın martta açıklanması beklenen final öncesinde geçen hafta ABD’de ilk kez sergilediği taksi projesi hem tüketiciler hem de Amerikan medyası tarafından büyük ilgi gördü. New York’ta görüştüğümüz Jan Nahum, Türk malı taksi projesinin tanıtımında hükümet desteğinin önemine işaret ederek, projenin Türk otomotiv sanayi için bir ilk olduğunu ve 40 yıldır böyle bir süreç yaşanmadığını söyledi. Nahum, şöyle konuştu: “New York Belediyesi ve Taxi and Limousine Commission’ın (TLC) bir tereddüdü yok. Araçla ilgili herşeyi çok beğendiler. Ama ihalede Ford ve Nissan’ın gibi iki devin yanında adı bilinmeyen bir Türk firması var. Bu yüzden ‘Bu aracı ya yapamazsanız’ diye endişeleri var. İşte bu noktada hükümetin desteği lazım. Başbakan’ın ilgisini ve desteğini bekliyoruz. En kısa sürede randevu alıp, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün New York Belediye Başkanı Bloomberg’e bir destek mektubu yazması için girişimde bulunacağım. Hükümetin arkamızda olduğunu hissettirmesi büyük avantaj sağlar.”





3 milyar dolarlık proje



New York ihalesinde “Türk malı oto” geleceğin taksisiyle finale kalan Karsan, gözünü şimdiden dünyanın 40 büyük metropolüne dikti. Karsan, taksi projesiyle sadece New York’la yetinmeyecek. Jan Nahum, şunları dile getirdi: “Eğer New York’ta ihaleyi kazanırsak diğer büyük dünya şehirlerinin de taksileri de Türkiye’den gider. 40 büyük metropolde 600 bin taksi var. Taksiler 4 yılda bir yenileniyor. New York ihalesi 150 milyon dolarlık bir iş. Ancak yılda 100 bin taksinin önünü açar. Diğer metropollerle iş hacmi 3 milyar dolara kadar gider.”





Motoru Chrysler’den alacak, Brooklyn’de montajı yapacak



Nev York ihalesinde komisyona ABD’de üretim seçeneği bile sunduklarını söyleyen Jan Nahum, şöyle konuştu: “Motoru zaten Chrysler’den alıyoruz. Aracın parçalarının Bursa’dan CKD olarak gönderip, New York’ta monte etmek mantıklı görünüyor. Yılda 2 bin 650 araç teslim edeceğimiz için Brooklyn’de üretim bizi zorlamaz. Montajı gerçekleş-tireceğimiz alanı bulduk. Ayrıca Brooklyn limanında CKD parçaların ithalatı için yer bile ayarladık. Tabii bir de Amerikalılara istihdam sağlamış oluyoruz. Bu bize komisyon nezdinde avantaj yaratacak.”





Bruce Willis son filmi için istedi



Ünlü yıldız Bruce Willis, oynayacağı son filminde kullanmak için Karsan’ın New York ihalesi için geliştirdiği ‘Geleceğin Taksisi’ni istedi. Nahum, ihale henüz sonuçlanmadığı için New York Taksi ve Limuzin Komisyonu’nun (TLC) tepkisinden çekindiklerini belirterek, teklifi üzülerek reddetmek zorunda kaldıklarını söyledi. Nahum, “Çekimler Mart 2011’de başlıyor. Hikaye 2040 yılında geçiyormuş. Bruce Willis çok ısrar etti ancak ihale süreci içinde aracın Hollywood’da görünmesini istemedik” dedi. Nahum, geleceğin taksisine engelliler derneği ve Amerikan gazilerinin de ilgi gösterdiğini belirterek, “Engelliler derneği 5 bin adet ön sipariş verdi. Ayrıca Amerikan Gazileri Derneği’de bizi Washington’a davet etti. Gazilerin ise 15 bin üyesi var” dedi.





Başbakan’a gider ‘Dün emrettiniz bugün Türk markası yaptık’ deriz



Otomotiv Sanayi Derneği’nin (OSD) projede kendilerine destek olmadığı için serzenişte bulunan Jan Nahum, “Bizi ‘Proje nasıl gidiyor’ diye aramadılar. Oysa Türk oto markası için rapor hazırlayacaklar. İşte burada Türk markası zaten var, gelin bize destek verin. Karsan’ın geleceğin taksisi girişiminin milli bir mesele olduğunu anlamak gerek. Yan sanayiciler ise sonuna kadar destek oluyorlar” diye konuştu. New York’ta mevcut 14 farklı taksi modelinin ömrünün 2013’ten itibaren sona ereceğini belirten Nahum, ihalenin Türk otomotiv sektörü için dönüm noktası olacağını söyledi. Nahum, şöyle devam etti: “İhalede ipi göğüslersek, Türk otomotiv sanayi süper lige çıkar. Dünyada gümbür gümbür gelir. Başbakan Erdoğan’a gider, ‘Dün emrettiniz, bugün Türk oto markası yarattık’ deriz. New York’u yakaladığımız an 20 mega metropolü de garantileriz. Dünyada trend oluruz, segment yaratan bir ülke konumuna geliriz. Karsan da dünya markası olur.”





Rahmi Koç çok beğendi



İnan Kıraç, kayınbiraderi Rahmi Koç’un Karsan’ın New York ihalesi için geliştirdiği taksi projesinin küçük maketini gördüğünü belirterek, “Her ne kadar ihalede Rahmi Bey’le rakip olsakta aracı çok beğendiğini söyledi. Aramızda hoş bir rekabet var” dedi.



New York’ta ‘Suna’ya 1 ay araç bulamadım, arkadaşlar bu durumdan etkilenmişler



KARSAN’ın 26 bin 500 araçlık New York ihalesi için tasarladığı taksinin en önemli özelliği engellileri de düşünmesi oldu. New York gibi dünya kentinde çok az sayıda taksinin engellilere özel olarak üretildiğini farkeden Karsan, bu eksikliği gidermek için tekerlekli sandalyelilerin sığabileceği ve rahatlıkla manevra yapabileceği iç mekan yarattı. Araçta ayrıca sadece yürüme engelliler değil işitme engelliler içinde gerekli aygıtlara yer verildi.





10 yıldır böyle



Karsan’ın dünyada bir ilk olan bu projesinin arkasında ise Kıraça Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç’ın yaşadığı tecrübenin yattığı ortaya çıktı. İnan Kıraç, ALS hastalığına yakalanan merhum Vehbi Koç’un kızı olan eşi Suna Kıraç için dünyanın bir çok yerinde tekerlekli sandalyesiyle binip inebileceği bir araç bulamadığından yakındı. Kıraç, 10 yıldır eşini bu şekilde gezdirdiğini belirterek şunları söyledi:





Suna Hanım faktörü



“Kızımız İpek’in mezuniyetinde New York’a gittim. 1 ay Suna’ya araç bulamadım. O nedenle bir otomobilin yalnız taksi değil pek çok engelliye dönük hizmet verebilecek bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Daha da lüks yapabilirsiniz. Mesela oksijen kullanan hastaya göre oksijen tüplerini koyabileceğin bir hale getirebilirsin. İşte Geleceğin Taksisi’ni tasarlayan bu takım aşağı yukarı Suna Hanım faktörünü biliyor. Bu durumdan etkilenmiş olabilirler.”





Eve hapis olmasınlar



Türkiye’de 8 milyon engelli vatandaşın olduğunu ifade eden İnan Kıraç, “Bir 100 bini hiç olmazsa böyle bir aracın içinde gezme imkanına sahip olabilir. Bu insanların çoğu evlerinde hapis” dedi.





Baba değiliz küçüğüz ama Türk malı için hevesliyiz



İnan Kıraç, Geleceğin Taksisi projesiyle bir Türk otomobil markası yaratmayı başardıklarını New York ihalesi olmadığı takdirde de yine bu işe devam edeceklerini söyledi. Kıraç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın TÜSİAD toplantısındaki “İşte babalar burada. Artık Türk oto markası yaratalım” sözünü anımsatarak, “Ben baba değilim. Babalar öbür tarafta, biz küçüğüz. Ama Karsan olarak buradayız ve hevesliyiz” diye konuştu.





Bu ihaleyi ya biz kazanırız ya da iptal etmeleri gerekir



KARSAN V1’in New York ihalesindeki şartları sağlayabilen tek araç olduğunu belirten İnan Kıraç, “Bu ihaleyi ya biz kazanırız ya da iptal olur. Çünkü bizim dışımızda bir markaya verirlerse, bunu anlatamazlar” dedi. ABD’de Karsan’ın ihaleyi almaması için güçlü lobi faaliyetleriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Kıraç, zamanında İran’a ürettikleri Peugeot markalı ticari araçların göndeme getirilerek kamuoyu oluşturulduğunu kaydetti. Kıraç, “Sonuçta İran’la biz dolaylı olarak ticaret yaptık. Herkes İran’la çalışıyor ama dile getirilmiyor” diye konuştu.