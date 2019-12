-BROZEK KARDEŞLER FORMA İSTİYOR TRABZON (A.A) - 08.02.2011 - Trabzonspor'un ara transferde Polonya'nın Wisla Krokow takımından kadrosuna kattığı, ancak fazla forma şansı bulamayan Pawel ve Piotr Brozek kardeşler, ilk 11'de forma şansı bulacaklarına inandıklarını belirttiler. Sadece Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen Ziraat Türkiye Kupası maçında ilk 11'de yer alan ikiz kardeşler Pawel ve Piotr Brozek, Trabzonspor Dergisi'nin Şubat ayı sayısında röportaj verdi. Trabzonspor'u seçmesindeki etkenleri anlatan forvet oyuncusu Pawel Brozek, ''Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu duymuştum. En büyük hedefler için mücadele eden bir kulübe transfer olmak cezbediciydi bizim için. Uzun yıllar Wisla Krakow'da oynadıktan sonra gelişimimi sürdürmek adına Trabzonspor'u seçtim. Çünkü Wisla Krakow'da yapacaklarımın birçoğunu gerçekleştirmiştim. Artık yeni hedefler için yeni bir macera gerekiyordu. Bu nedenle de buradayız'' dedi. Pawel Brozek, Trabzonspor'a gelirken Glowacki ve Szmykowiak'tan bilgiler aldıklarını anlatarak, ''Onlardan kulüp, şehir ve lig hakkında etraflıca bilgi aldık. Glowacki, takım hakkında bilgi verdi. Buradaki oyuncular hakkında bilgi verdi. Wisla'dan daha iyi bir kulübe transfer olacağımızı söyledi. Bu da tercih nedenlerimizden biri oldu aslına bakarsanız. Daha önce burada oynamış iki futbolcudan da olumlu sözler duymak bizim için avantajdı, bir rahatlama sebebiydi. Bu nedenle buraya gelirken hani aşağı yukarı nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk anlatılanlar sayesinde'' ifadelerini kullandı. -''ÇALIŞKAN BİR FUTBOLCUYUM''- Çalışkan bir futbolcu olduğunu anlatan Pawel Brozek, şöyle devam etti: ''Sanırım burada olmamın nedeni de bu. Kendinizden bahsederken çok da objektif olamıyorsunuz. Benim için en doğru yorumu hocamız, takım arkadaşlarımız ve taraftarlar yapacaklar. Yaş ilerledikçe gelişmeye devam ediyorum ama futbolumun da bunun yanında giderek olgunlaştığını söyleyebilirim. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyorsunuz. Sahadaki futbolumun önceki zamanlara oranla daha agresif olduğunu, ayrıca dayanıklılığımın da arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu bir gerçek ki edindiğiniz her tecrübe sizi biraz daha olgunlaştırıyor.'' Takımlarda rekabetin doğal olduğunu anlatan Pawel Brozek, ''25 oyuncumuz var. Her maç için 11 oyuncu seçiliyor. Bu rekabet hakkında kimse olumsuz bir şey söyleyemez. Önemli olan takım içinde arkadaş kalabilmektir. Bir yandan iyi ilişkilerinizi korurken bir yandan da arkadaşınızdan daha iyi olmak zorundasınız. Ben de burada bunun için çalışacağım. Şenol Güneş'in oyun yapısıyla kendi oyun anlayışımda hiç zıtlık görmedim. Hocamızın beğendiğim tarafı teknik açıdan çok donanımlı olması. Teknik heyetin şu ana kadar bize verdikleri oldukça iyi. Ben de bu sistemin içinde kendime yer bulacağımı, sistemin bir parçası olacağımı düşünüyorum'' dedi. İkiz kardeşi Piotr ile hep birlikte oynamasının özel nedeni olmadığını anlatan Pawel, ''Hayat buraya kadar bu şekilde sürükledi. Sade bir sezon kadar ayrı takımlarda oynamıştık. Futbol gelişimimizle alakalı sanırım. Aynı kulübün altyapısında oynayıp, aynı zamanlarda gelişim gösterdik ve şimdi de buradayız'' değerlendirmesini yaptı. Pawel, sadece 1 aydır Trabzon'da bulundukları anlatarak, ''Kültürel farklılıkları henüz tam anlamıyla çözemedim, ancak büyük faklılıklar yok gibi. Mesela burada ilk olarak bize farklı gelen günde 5 kez ezan sesini duymak oldu. Yani bazıları için kolay görünebilir, ancak ilk kez ülkesinden ayrılan biriyseniz sizi şaşırtan olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunların hepsine kısa bir zaman sonra alışacağımıza inanıyorum'' dedi. Pawel, oyun yapısı olarak kendisini Brezilyalı Ronaldo'ya benzettiğini ve bu futbolcunun çok iyi bir hücum oyuncusu olduğunu sözlerine ekledi. -PİOTR BROZEK- Sol kanat oyuncusu Piotr Brozek ise daha önce hücuma yönelik oynadığını belirterek, ''O dönemlerde de gayet iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. 3-4 yıl önce sol bekte oynayan takım arkadaşım ciddi bir sakatlık geçirmişti. Hocamız alternatif olarak o bölgede beni görevlendirmişti. Ama orada oynamaya başladıktan sonra gördüm ki sol bekte de iyiyim. Trabzonspor'da sol bekte de oynayabilirim, hücumda da. Önemli olan oynamak. Hocam bana nerede görev verirse orada oynarım. Yeter ki takımım için faydalı bir şeyler yapabileyim'' dedi. Özel bir idman programı uyguladıklarını anlatan Piotr, ''Buraya geldiğimiz günden beri çok ağır idmanlar yapıyoruz. Daha iyi duruma gelmek için çalışıyoruz. Ancak şimdi de fena sayılmayız. Her futbolcu oynamak ister. Hiç kimse yedek kalmak istemez. Bütün gücümle yedek kalmamak için mücadele edeceğim. Güçlü oyuncu olduğumu hocamıza göstermek için varımı yoğumu ortaya koyacağım. Pawel'in de dediği gibi bu rekabetin güzel yanı'' diye devam etti. -''ŞAMPİYONLUK GÜZEL DUYGU''- Piotr, Türkiye şampiyonluğu yaşamanın güzel bir duygu olacağını ifade ederek, ''Bunu şimdiden hayal ediyorum. Takımın sezon başından bu yana ortaya koyduğu performans da bu hayali gerçekleştirebilecek düzeyde. İnşallah bizim de buna katkımız olur ve yaşadığımız mutluluk büyük olur'' dedi. Daha önce de Trabzonspor'da Arçil ve Şota ikiz kardeşlerin oynadığını bildiğini söyleyen Piotr, ''Şota'nın buradan Ajax'a gittiğini ve orada uzun yıllar oynadığını biliyorum. Kardeşimle birlikte burada başarılı olacağımıza inanıyorum. Onların yerini doldurmak değil, sistemin bir parçası olmak için buradayız. Yani bu en büyük arzumuz. Trabzonspor'a geldiğimiz ilk sezonda şampiyonluk yaşamak'' diye konuştu. Wisla Krakow'da 12 yıl oynadıklarını, kendilerini hazır hissettikleri için Trabzonspor'da olduklarını anlatan Piotr, ''Kariyer gelişimimiz için bu gerekliydi. Gelmeden önce edindiğimiz bilgiler bizi bu macera için cesaretlendirdi diyebiliriz'' dedi. Piotr, ligin ikinci yarısında aldıkları sonuçlara ilişkin ise ''Bazen geriye de düşebilirsiniz. İstediğiniz oyunu ortaya koyamayabilirsiniz. Ama bu tekrar galibiyet alamayacağınız anlamına gelmez. İyi bir takımımız var ve hala lider'' ifadelerini kullandı. Ülkesinde kış ayının bahar öncesi şarj dönemi olarak değerlendirildiğini anlatan Piotr, bu şarj dönemini iyi geçirdiğine inandığını kaydetti. Piotr, unutamadığı maçın ise Wisla Krakow'un Barcelona'yı 1-0 yendiği maç olduğunu belirterek, kendisinin de o maçta iyi bir futbol ortaya koyduğunu sözlerini ekledi.