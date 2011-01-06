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Spor

BROZEK KARDEŞLER ANTRENMANDA BELEK (A.A)

06 Ocak 2011 23:49

-BROZEK KARDEŞLER ANTRENMANDA BELEK (A.A) - 06.01.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Gloria Spor Center'daki akşam antrenmanında bordo-mavili ekip ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik varyasyonlar yaptı. Antrenman dar alan mücadelesi ve  maçla tamamlandı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Egemen ve sabahki antrenmanda sağ ayak bileği burkulan Ferhat antrenmana katılmadı. Kampa geç katılan Jaja ise takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavili ekiple dün sözleşme imzalayan Pawel Brozek ve Piotr Prozek ile Alanzinho takım çalışmasının büyük bölümünde yer alırken, son bölümdeki dar alan çalışmasında, takımdan ayrılıp koşu yaptılar. Koşuda bu futbolculara Mehmet Çakır ve Colman da eklendi. Antrenman başladıktan sonra başlayan sağanak yağışa ve şiddetli gök gürültülerine rağmen bordo-mavili ekip hız kesmeden çalışmasına devam etti.  -İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI SCHALKE 04 İLE- Trabzonspor Antalya kampındaki ikinci hazırlık mücadelesini yarın akşam Almanya'nın güçlü ekiplerinden Schalke 04 ile yapacak. Mardan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Werder Bremen maçında sezonun ilk yarısında fazla şans bulamayan isimleri de değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in yarınki karşılaşmada kadroda daha çok as oyuncuya yer vermesi bekleniyor. Hazırlık çalışmalarını yarın sabah basına kapalı gerçekleştirecek Trabzonspor'da futbolcular 8 Ocak Cumartesi günü izin yapacak.

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