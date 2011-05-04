-BROZEK İLE BURAK ANTRENMANA KATILMADI TRABZON (A.A) - 03.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Bucaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan çalışmaya sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan kaleci Onur'un yanı sıra tedavi için ülkesine giden Piotr Brozek ile gribal enfeksiyon geçiren Burak Yılmaz katılmadı. Bordo-mavili futbolular, haftanın ilk çalışmasında koşunun ardından açma-germe hareketleri yaptılar. İdmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk ve Colman, çalışmanın bu bölümüne katılmadılar. Trabzonspor, yarın akşam yapacağı idmanla Bucaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. -KULAKSIZOĞLU'NA DOĞUM GÜNÜ- Bu arada antrenman öncesi 56 yaşına giren yardımcı antrenör Mehmet Kulaksızoğlu için doğum günü kutlaması yapıldı. Saha içerisinde pasta kesilerek yapılan kutlamanın ardından, Kulaksızoğlu, pastadan ilk olarak Teknik Direktör Güneş'e ikram etti. Antrenmanı izleyen bir grup taraftar da teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verirken futbolculara da baklava ikram ettiler. Futbolculara oldukça ilgi gösteren taraftarlar, daha sonra tüm takım ile birlikte fotoğraf çektirdiler. -KULÜPTEN CANER'İN AÇIKLAMASINA TEPKİ- Öte yandan Trabzonspor Kulübü, dün 'Trabzonspor'un, üç büyük içerisine girdiğini düşünmüyorum' şeklindeki açıklamalarından dolayı Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'e tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in haddini aşan açıklamaları bugünkü medya organları aracılığıyla kamuoyuna yansımıştır. Türk futbol tarihini bilmeyen, ipe sapa gelmez ifadelerle sözde gündem yaratmaya çalışan, bir takımın formasını giyerken başka takıma üzülen ve bunu açıkça dile getiren bu oyuncuyu Trabzonspor'a yönelik söylemlerinde dikkatli olmaya çağırıyoruz'' ifadelerine yer verildi.