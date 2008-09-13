Brown'a isyan büyüyor

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi'nde parti liderliği ve Başbakanlık görevini yürüten Gordon Brown'a karşı ayaklanma çağrıları yoğunlaştı.



Yeni bir lider seçilmesini isteyen partinin Avam Kamarasındaki başkanvekili yardımcılarından Siobhain McDonagh'ın isyan başlattığı gerekçesiyle bu görevden alınmasından sonra, Brown'a karşı olan kesimin kampanyasının iyice hızlandığı belirtiliyor.



Brown'a karşı yeni bir liderlik seçimi yapılmasını sağlamak için Avam Kamarası'ndaki İşçi Partili bütün milletvekillerine, adaylarını gösteren kağıtlar doldurup parti yönetimine vermeleri yolunda çağrılar yapılmaya başladığı bildirildi. Bu hareket için daha şimdiden, aralarında geçmişte bakan yardımcısı düzeyinde görev yapan 6 ismin bulunduğu 12 milletvekilinin imza verdiği kaydedildi.



Muhaliflerin amaçlarının, önümüzdeki günlerde yapılacak İşçi Partisi yıllık olağan kongresine kadar yeterli sayıya ulaşmak olduğu belirtiliyor.Muhaliflerin halen belli bir isim üzerinde yoğunlaşmadığı, ancak gelen önerilerin yoğunluğuna göre uzlaşmayı amaçladığı kaydediliyor.



İşçi Partisi tüzüğüne göre, bir yıllık kongrenin liderlik seçimini de içermesi için, en az 70 milletvekilinin liderin değişmesini istediğini açıkça bildirmesi gerekiyor.

