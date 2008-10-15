Brown: ‘Yeni ekonomik düzen, yeni küresel kurumlar gerek’

İngiltere Başbakanı Gordon Brown, yeni küresel finansal krizlerin engellenebilmesi için yeni küresel ekonomik düzen ve yeni küresel kurumlar istedi.



AB zirvesi öncesinde AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüşen Brown, düzenlenen ortak basın toplantısında, küresel ekonomik kriz nedeniyle dolaylı olarak ABD ve mevcut küresel ekonomik kurumlar IMF ve Dünya Bankası'nı suçlayarak AB'nin yeni küresel ekonomik yapılanmaya öncülük etmesi gerektiğini söyledi.



"IMF'nin çağın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden inşa edilmesi" çağrısında bulunan Brown, kurulacak yeni küresel kurumların rekabetten ve mali denetimden sorumlu olmasını önerdi.



Brown, yeni küresel finansal krizlerin ve "ABD'den kaynaklanan sorunların" yaşanmayacağı konusunda halka güven verilerek "küresel erken uyarı sistemi" oluşturularak denetim birimleri arasında iş ve standart birliği sağlanmasını istedi.



ABD öncülüğündeki küresel ekonomik düzeni temsil eden IMF ve Dünya Bankası'nın kuruluşu, 1944 Bretton Woods konferansına dayanıyor.



AB Komisyonu Başkanı Barroso ise küresel finansal krize karşı avro ülkelerinin aldığı önlemleri ima ederek "tarihte emsali olmayan zamanlarda emsalsiz kararlara" katkı yapan Brown'u övdü.



Küresel finansal krizle mücadelenin "yeni bir evreye taşınması" ihtiyacından bahseden Barroso, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yle birlikte ABD Başkanı Georbe Bush'la yapacakları görüşmede "küresel düzenleme için somut önerilerde bulunacaklarını" kaydetti.

