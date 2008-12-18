Brown: Lütfen kafama postal atmayın

Irak'a sürpriz ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Gordon Brown, İngiliz askerlerine espri yaparak, askerlerin kendisine fırlatmamaları için postallarını çıkarıp içeri öyle girmelerini istedi.



Gordon Brown, İngiliz birliklerinin konuşlandığı güneydeki Basra kentinde askerlere hitaben konuşma yaptı.



Konuşmasında, ABD Başkanı George W. Bush'a, basın toplantısında Iraklı bir gazetecinin ayakkabı fırlatmasıyla ilgili bir espri yapan Brown, "Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Postallarınızı çıkarmanız gerekiyor, çünkü son günlerde Iraklılar'ın en sevdiği oyun, insanlara ayakkabı fırlatmak" dedi.



Bush'a pazar günkü basın toplantısında ayakkabı fırlatılmasından sonra, Iraklılar'ın Brown için ek güvenlik önlemleri aldıkları bildirildi.



Brown'ın, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile düzenlediği ortak basın toplantısında salonda daha fazla koruma görevlisinin bulunduğu kaydedildi.

