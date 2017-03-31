T24 LogoT24 Logo
Spor

Brose Bamberg 97 - 99 Darüşşafaka

Almanya'da 'tamam ya da devam' maçına çıkan Daçka play-off umudunu son maça taşıdı

31 Mart 2017 03:19

Euroleague’in 29. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Almanya ekibi Brose Bamberg’i normal süresi 84-84 biten maçta 99-97 mağlup etti.

Brose Arena Salonu’ndan oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyotu 22-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 40-29 üstün girdi. 3. periyotta da Brose Bamberg’in 58-55 üstünlüğü ile geçilirken, son periyotta Darüşşafaka Doğuş, oyuna ortak oldu ve mücadelenin normal süresi 84-84 sonuçlandı. Uzatma periyotunda rakibine karşı daha etkili bir oyun sergileyen Daçka, salondan 99-97 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Darüşşafaka 15. galibiyetini elde ederken, Brose Bamberg ise 19. mağlubiyetini aldı.  Darüşşafaka Doğuş-Kızılyıldız maçı 7 Nisan’da Volkswagen Arena’da oynanacak. Daçka kazanırsa, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in ardından 3. takımımız play-off’a katılacak. 

ETİKETLER

Brose BambergDarüşşafakamaç sonucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24