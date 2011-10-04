-Bronz madalya 22 puan getirdi ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın elde ettiği derece Türkiye'ye 22 puan olarak geri döndü. Avrupa Şampiyonası'nda 3. olarak şampiyona tarihindeki 2. madalyasını kazanan Türkiye, buradan aldığı 22 puanla Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) dünya sıralamasında 2 basamak birden yükselerek 22. sıraya yerleşti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği 22 puanın yanı sıra geçen yıl Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda 6. olmuş ve buradan da 56 puan kazanmıştı. Olimpiyat elemeleri sürecinden de 0,5 puanı bulunan A Milli Takım, toplamda 78,5 puanla 10. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği şampiyonanın altın madalyalı ekibi Sırbistan, 137,5 puanla 1 basamak yükselerek 5. sıraya yerleşirken, şampiyonada A Milli Takım'a 2 kez yenilen ve 4. olan İtalya 2 basamak birden geriledi ve 117,5 puanla 7. oldu. Listede Brezilya 215 puanla liderliğini korurken, ABD 195 puanla ikinci, Rusya ise 167,5 puanla 3. sırada bulunuyor. FIVB'nin Avrupa Şampiyonası'nın ardından güncellediği dünya sıralamasında ilk 10 ülke şöyle: /* ÜLKE PUAN BİR ÖNCEKİ DERECE ------------------------------------------- 1.Brezilya 215 1 2.ABD 195 2 3.Rusya 167,5 3 4.Japonya 158,5 4 5.Sırbistan 137,5 6 6.Çin 118 7 7.İtalya 117,5 5 8.Küba 94 8 9.Almanya 81,5 11 10.Türkiye 78,5 12 */