T24 LogoT24 Logo
Spor

Bronz madalya 22 puan getirdi ANKARA (A.A)

04 Ekim 2011 16:42

-Bronz madalya 22 puan getirdi ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın elde ettiği derece Türkiye'ye 22 puan olarak geri döndü. Avrupa Şampiyonası'nda 3. olarak şampiyona tarihindeki 2. madalyasını kazanan Türkiye, buradan aldığı 22 puanla Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) dünya sıralamasında 2 basamak birden yükselerek 22. sıraya yerleşti. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği 22 puanın yanı sıra geçen yıl Japonya'daki Dünya Şampiyonası'nda 6. olmuş ve buradan da 56 puan kazanmıştı. Olimpiyat elemeleri sürecinden de 0,5 puanı bulunan A Milli Takım, toplamda 78,5 puanla 10. sırada yer alıyor. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yenildiği şampiyonanın altın madalyalı ekibi Sırbistan, 137,5 puanla 1 basamak yükselerek 5. sıraya yerleşirken, şampiyonada A Milli Takım'a 2 kez yenilen ve 4. olan İtalya 2 basamak birden geriledi ve 117,5 puanla 7. oldu. Listede Brezilya 215 puanla liderliğini korurken, ABD 195 puanla ikinci, Rusya ise 167,5 puanla 3. sırada bulunuyor. FIVB'nin Avrupa Şampiyonası'nın ardından güncellediği dünya sıralamasında ilk 10 ülke şöyle: /* ÜLKE            PUAN      BİR ÖNCEKİ DERECE ------------------------------------------- 1.Brezilya       215              1 2.ABD            195              2 3.Rusya          167,5            3 4.Japonya        158,5            4 5.Sırbistan      137,5            6 6.Çin            118              7 7.İtalya         117,5            5 8.Küba            94              8 9.Almanya         81,5           11 10.Türkiye        78,5           12 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24