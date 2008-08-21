Bronz için!

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreş müsabakalarında Türk güreşçilerden 84 kiloda Serhat Balcı, akşam bölümünde bronz madalya için mindere çıkacak. 96 kiloda Hakan Koç da bronz madalya için repesaj müsabakaları yapmaya hak kazanırken, 120 kiloda Aydın Polatçı ise çeyrek finalde rakibine yenilerek elendi.



Pekin Tarım Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen oyunların serbest güreş müsabakalarının 3. ve son gününde, sabah bölümünde 3 Türk güreşçi mindere çıktı.



84 kiloda Serhat Balcı, ilk turu maç yapmadan geçti. 2. turda Kanadalı Travis Cross ile karşılaşan Serhat Balcı, 1-1'lik periyot skorlarında son puanları aldığı için 2-0'lık maç sonucuyla rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kübalı Reineris Salas karşılaşan Balcı, rakibini 1-0 ve 2-0'lık periyot skorlarıyla 2-0 yenip adını yarı finale yazdırdı.



Yarı finalde Tacik Yusup Abdüsalomov ile karşılaşan Balcı, ilk periyodu 3-0, 2. periyodu da 1-0 yitirerek, minderden 2-0 yenik ayrıldı. Balcı, akşam bölümünde bronz madalya için mindere çıkacak. Balcı'nın rakibi, repesaj müsabakaları sonrasında belli olacak.



Koç'un madalya ümidi devam ediyor



96 kiloda Hakan Koç da ilk turu ''bay'' geçti. 2. turda Alman Stefan Kehrer ile karşılaşan Koç, 1-0 ve 1-1'lik periyot sonuçlarının ardından 2-0'la rakibini geçerek, çeyrek finale çıktı.



Çeyrek finalde Rus Shirvani Muradov ile karşılaşan Koç, ilk periyodu 1-0, 2. periyodu da 2-0 yitirerek, rakibine 2-0 yenildi.



Koç'un yenildiği Muradov, yarı finalde Azeri rakibini de yenerek finale çıkınca, Türk güreşçi akşam bölümünde bronz madalya için repesaj müsabakaları yapmaya hak kazandı. Koç, repesaj müsabakasında Ukraynalı Georgii Tibilov'u yenerse, bronz madalya için mindere çıkacak.



Aydın elendi



120 kiloda Aydın Polatçı da diğer 2 Türk güreşçi gibi ilk turu maç yapmadan geçip 2. turda Ukraynalı Ivan Ishchenko ile karşılaştı.



İlk periyodu uzatma bölümünde verdiği puanlarla 3-0 yitiren Polatçı, diğer 2 periyodu son saniyelerde aldığı puanlarla 1-0 kazandı ve toplamda 2-1'lik maç skoruyla rakibini yenerek, çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kazak Marid Mutalimov ile karşılaşan Polatçı, ilk periyodu 1-0 yitirdi, 2. periyodu 2-1 kazandı. 3. ve son periyotta rakibine 2-0 yenilen Polatçı, müsabakayı da 2-1'lik skorla yitirdi. Polatçı'nın çeyrek finalde yenildiği Mutalimov, yarı finalde Rus rakibine yenilince, Türk güreşçi böylece oyunlara veda etti.



Oyunlarda serbest güreş müsabakaları, akşam bölümünde bu 3 sıklette yapılacak madalya müsabakalaıyla tamamlanacak.



