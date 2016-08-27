Brok: Kürt birlikleri Fırat'ın doğusunda kalmalı



Hristiyan Demokrat Birlik Partili Avrupa Parlamentosu milletvekili Elmar Brok, Türkiye ile ilişkilerde kullanılan dile iki tarafın da dikkat etmesi uyarısında bulundu. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte AB ile Türkiye arasında vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken kriterlerden en tartışmalı olanın terörle mücadele yasaları olduğunu hatırlatarak, "Türkiye bu konuda bir çözüm istiyor, iki taraf olarak söylemimizi yumuşatmalıyız" dedi.

Türkiye'nin vize serbestisi için AB'nin kendisinden talep ettiği 72 kriterin 67'sini yerine getirdiğini söyleyen Brok, "Geriye kalan beş maddeden dördüne çözüm bulunması kapıda. Bir tek terörle mücadele yasası kalıyor. Türkiye bu konuda da bir uzlaşma bulunması için bir yol haritası istiyor" dedi.

"İncirlik krizinde olumlu gelişmeler bekliyorum"

Elmar Brok darbe girişiminin ardından vatandaşlarının çoğunluğunun terörle mücadele yasalarında reforma gidilmesini, 'IŞİD'le mücadelede zayıflama" olarak algılayabileceğini belirtti. Brok Ankara'ya uzun süre IŞİD'e müsamaha ettiği ya da desteklediği yönündeki suçlamaların yöneltilmesinden sonra Türkiye'nin kararlı bir biçimde IŞİD'e yönelik operasyon başlatmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı. Brok Suriye'deki Kürt birliklerinin Fırat'ın doğusunda kalması gerektiğini ve nüfusun çoğunluğunun Kürt olmadığı bölgeleri kontrol altına almaması gerektiğini söyleyerek, "Kürtler IŞİD'in püskürtülmesini Arap bölgeleri fethetmek için kullanmamalı. Orada işleri yok" dedi.

Çarşamba günü Ankara'da temaslarda bulunan Elmar Brok, İncirlik krizinde olumlu gelişmeler beklediğini açıkladı. Focus dergisine demeç veren Brok, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de haberdar olduğu Ankara ziyaretinde, 'Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretleri konusunda olumlu gelişmeler yaşanacağı' izlenimi edindiğini kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasındaki İncirlik krizi bir süredir devam ediyor. Türkiye, Alman Federal Meclisi'nde kabul edilen “Ermeni soykırımı” kararından bu yana Alman siyasilerin üssü ziyaret taleplerini geri çeviriyor. Gerginliğin aşılması ve Alman siyasilere izin çıkması için Alman Savunma Bakanı von der Leyen, İncirlik ve Ankara'yı ziyaret etmiş ancak temaslardan sonuç alınamamıştı. Almanya eylül ayında yeniden bir ziyaret planladığını açıklamış ancak bu talep de geçen hafta Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım tarafından geri çevrilmişti.