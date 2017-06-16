Brnabiç Sırbistan'ın ilk eşcinsel başbakanı oldu

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksander Vuçiç, başbakanlık görevine Kamu Yönetiminden Sorumlu Bakan Ana Brnabiç'i atadı.

Vuçiç perşembe günü Belgrad'da yaptığı basın toplantısında "Parlamentoya Başbakan olarak Ana Branabiç'i önermeye karar verdim" dedi. Vuçiç, 41 yaşındaki pazarlama ve yatırım uzmanı Brnabiç için "kişisel ve mesleki açıdan bu görevin gerektirdiği tüm nitelikleri taşıyor" diye konuştu.

Hiçbir siyasi partiye üye olmayan bağımsız politikacı Brnabiç'in iki hafta içinde görevi devralması bekleniyor. Nisan ayında Devlet Başkanı seçilen Vuçiç'in hala Genel Başkanı olduğu Sırp İlerleme Partisi (SNS) müttefikleri ile birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için Brnabiç'in başbakanlığının parlamentoda onaylanmasına kesin gözü ile bakılıyor. Temsili bir görevi yürüten Devlet BaşkanıVuçiç'in böylece hükümet üzerindeki nüfuzunu devam ettirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Vuçiç'in Brnabiç'i başbakan olarak atayarak AB'ye olumlu bir mesaj vermek istediği bildiriliyor. AB üyeliğine aday Sırbistan'ın Avrupa yanlısı Brnabiç ile reform politikalarını sürdürmeye devam etmesi bekleniyor.

Muhafazakar Sırbistan'da bir ilk

Ana Brnabiç böylece Sırbistan'ın ilk açık eşcinsel başbakanı oldu. Belgrad'da doğan Brnabiç ABD'nin Michigan eyalatindeki Northwood ve İngiltere'deki Hull Üniversitelerinde ekonomi eğitimi aldı ve birçok AB projesinin yanı sıra ABD firmalarında da çalıştı. Brnabiç İngilizcenin yanı sıra akıcı bir biçimde Rusça da konuşuyor.

Genç Başbakan ağustos ayında o dönem başbakan olan Vuçiç tarafından Kamu Yönetiminden Sorumlu Bakan olarak atanmış ve eşcinselliğini gizlemeyen ilk hükümet temsilcisi olmuştu. Politika ve toplumun erkek egemen olduğu Sırbistan'da lezbiyen olduğunu daha önce kamuoyu ile paylaşan Brnabiç Deutsche Welle'ye verdiği demeçte "Vuçiç'e, cinsel tercihimi ne öne çıkarmak ne de gizlemek istediğimi söyledim, o da kabul etti" diye konuşmuştu. Bakan olarak atanmasının Sırp toplumu için büyük bir ilerleme olduğunu kaydeden Brnabiç "Birisinin sadece azınlığa ait olduğu için bir göreve getirilmesine kesinlikle karşıyım. Ama eğer o kişi gerekli beceri ve nitelikleri taşıyorsa, tercihleri, kökleri veya görüşleri nedeni ile de kesinlikle ayrımcılığa uğramamalıdır" diye konuşmuştu.

Halkın neredeyse yüzde 80'ini Ortadoks Hristiyan olan ve Kilisenin toplumda büyük bir ağırlığı bulunan muhafazakar Balkan ülkesinde eşcinsellik hala büyük bir tabu olarak görülüyor.