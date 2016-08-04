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Dünya

Britney Spears'tan ünlü şovmenin yatak odasına baskın!

Jimmy Kimmel, baskın sırasında şaşkın yüz ifadesini gizleyemedi

04 Ağustos 2016 19:46

ABD'li şarkıcı Britney Spears, ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın yatak odasına gece vakti baskın yaptı.

Britney Spears, ünlü talk show sunucusu Jimmy Kimmel'ın evine gizli gizli girerek yatak odasına baskın yaptı. Spears, dansçıları ile birlikte yatak odasında uyuyan Kimmel'a yeni şarkısını seslendirdi.

Yeni albüm habercisi "Make Me…" şarkısı ile şu sıralar gündemde olan Spears, odaya ansızın dalınca etrafta olup biteni anlamaya çalışan Jimmy, şaşkın yüz ifadesini gizleyemedi.

Spears'ın yatak odasına adeta 'daldığı' anların görüntülerinin sosyal medyaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, Kimmel konuyla ilgili çarpıcı bir tweet attı: 'Evet, Britney yatak odama daldı' diyerek olayı doğruladı.

 

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