Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı

Amerikalı pop yıldızı Britney Spears hamile olduğunu duyurdu.

40 yaşındaki Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısı Sam Asghari'den ilk çocuğunu beklediğini söyledi.

Spears'in Instagram'da 40 milyon takipçisi var.

Britney Spears, 28 yaşındaki İran doğumlu spor hocası Ashgari ile geçen yıl Eylül ayında nişanlanmıştı.

2004'te evlenip 2007'de boşandığı ikinci eşi Kevin Federline'dan iki erkek çocuğu olan Spears, Ashgari ile birlikte çocuk sahibi olmak istediklerini söylemişti.

Spears, geçmişteki hamilelikleri sırasında ağır depresyon geçirdiğini açıklamıştı.

2008'de akıl sağlığı konusundaki kaygılar nedeniyle Britney Spears'ın yaşamını yasal vasileri kontol etmeye başlamıştı.

Spears'ın babası Jamie Spears, 13 yıl boyunca şarkıcının hayatına kontrol ediyordu.

Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı.

ABD'nin Los Angeles kentinde görülen davada mahkeme geçen yıl Kasım ayında Spears'ın servetinin ve hayatının kontrolüne yol açan yasal vasiliğe son verilmesi kararı almıştı.

Britney Spears Şubat ayında, başından geçenleri anlatacağı bir kitap için yayın şirketi Simon&Schuster ile 15 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı.