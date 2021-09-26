Britney Spears'ın vasilik sürecine dair yeni belgesel; "Evi ve telefonları dinleniyordu"

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Yıllardır babasının vasiliğinin sonlanması için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears’la ilgili çıkan yeni belgesel, Spears’ın evinin ve telefonlarının vasileri tarafından dinlendiğini ortaya koydu.

“Framing Britney Spears” (Britney Spears'ı Şekillendirmek) isimli belgeselin yapımcıları, Hulu ve New York Times’da yayınlanan bir devam bölümü olan “Controlling Britney Spears”ı (Britney Spears'ı Kontrol Etmek) çekti.

İlk belgeselde Spears’ın 2007’de geçirdiği ruhsal sorunlar sonrası başlayan vasilik süreci ve şarkıcının özgürlüğü için başlatılan Free Britney hareketine odaklanılırken, devam belgeselinde, Spears’ın vasilik altında yaşadığı hayatına odaklanıldı.

Belgesele göre, Spears vasilik süreci boyunca ağır bir takip altında yaşadı.

New York Times gazetecileri ve belgeselin yapımcıları Liz Day ve Samantha Stark, Variety’e konuştu. Yapımcı Day, “Britney’nin mahkemede verdiği ifade bir oyun değiştirici oldu” dedi. Mahkemedeki ifadeden sonra pek çok kişinin “Neden Britney bu zamana kadar konuşmadı?” Dediğini belirten Day, şarkıcının ciddi bir takip altında yaşadığını söyledi.

Britney Spears'ın babası, son olarak 13 yıldır sürdürdüğü vasiliği bırakacağını açıklamıştı. Şarkıcı için bir "zafer" olarak nitelendirilen bu karardan sonra herhangi bir vasiyle yaşama sürecinin devam edip etmeyeceğine henüz karar verilmedi.