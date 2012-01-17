-British Airways'den "yanlış anons" ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - İngiliz havayolu şirketi British Airways, bir yolcu uçağında yapılan yanlış anons nedeniyle müşterilerinden özür diledi. British Airways'den yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak kabin ekibinin yanlış anonsu hemen durdurduğu ve yolcuları herhangi bir sorun olmadığı konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada, "Meydana gelen durum nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz" denildi. 14 Ocak'ta Miami'den Londra'ya giden uçağın kabin görevlileri, daha önceden kaydedilmiş bir anonsu yanlışlıkla duyurmuş, Miami'den ayrıldıktan üç saat sonra "uçağın, okyanusa acil iniş yapacağını" duyan yolcular paniğe kapılmıştı.