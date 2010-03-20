British Airways'de 1000'den fazla uçuşa grev engeli

T24 -

Diğer firmalardan uçak kiralanmasına, firmanın diğer servislerinden personel takviyesi yapılmasına karşın, on binlerce kişinin uçuş planlarının altüst olmasının önüne geçilemedi. British Airways, grev döneminde planlanan yaklaşık 1950 seferinin yarısından fazlasını iptal etti.Firma başkanı Willie Walsh, YouTube üzerinden yayımladığı mesajda müşterilerden özür dileyerek, "British Airways için berbat bir gün" dedi. Firmada 15 yıldır ilk kez grev yapıldı.ABD, Almanya ve İspanya'dan ilgili sendikalarca da desteklenen grev, İngiltere'de hazirandan önce yapılması beklenen genel seçimler öncesinde İşçi Partisi hükümetini de yıpratıyor.