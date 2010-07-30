British Airways zarar açıkladı

T24- British Airways 164 milyon sterlin zarar ilan etti. İngiliz havayolu şirketi BA, Nisan Haziran çeyrek döneminde kabin ekiplerinin grevleri ve volkanik kül bulutunun yol açtığı aksamalar nedeniyle aşırı zarar ettiğini açıkladı.



BA, vergi öncesi kaybını 164 milyon sterlin olarak ilan etti.



BA kabin ekipleri bu yıl toplam 22 gün greve gitti. Söz konusu çeyrek dönemde grevde geçen gün sayısı ise 15.



İzlanda'daki yanardağın patlamasıyla oluşan kül bulutu da İngiltere hava sahasının Nisan ayında altı gün kapalı kalmasına sebep olmuştu.



British Airways, Mayıs ayında yolcu sayısındaki düşüş, maliyetin tırmanması ve gidilen grev yüzünden bir yılda 531 milyon sterlin zarar ettiğini açıklamıştı.



Mart 2010'a kadar olan 12 ayı kapsayan rakamlar, aynı zamanda, 1987 yılında özelleştirilen British Airways'in bugüne kadarki en büyük zararını temsil ediyor.



İngiliz havayolları, 2008–9 mali yılını 401 milyon sterlin zararla kapatmıştı.