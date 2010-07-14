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Ekonomi

BRITISH AIRWAYS VE IBERIA'NIN BİRLEŞMESİNE İZİN BRÜKSEL (A.A)

14 Temmuz 2010 16:30

-BRITISH AIRWAYS VE IBERIA'NIN BİRLEŞMESİNE İZİN  BRÜKSEL (A.A) - 14.07.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz Havayolu şirketi British Airways ile İspanyol havayolu şirketi Iberia'nın birleşmesine izin verdi. Her iki şirketin birleşmesi Avrupa'nın üçüncü büyük havayolu şirketinin oluşmasına imkan verecek. AB Komisyonu, birleşmenin rekabete engel olmadığını vurguladı. Komisyon ayrıca, British Airways, American Airlines ve Iberia'nın ortak güzergah paylaşımı konusundaki işbirliğine de izin verdi.

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