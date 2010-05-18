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Dünya

British Airways grevi engellendi

İngiltere'de yüksek mahkeme British Airways yönetiminin çalışanların mayıs ve haziran aylarında ayrı ayrı dönemde toplam 20 gün greve gitme kararına itirazını kabul etti

18 Mayıs 2010 03:00

T24- İngiltere'de yüksek mahkeme British Airways yönetiminin çalışanların mayıs ve haziran aylarında ayrı ayrı dönemde toplam 20 gün greve gitme kararına itirazını kabul etti. Mahkeme kararının ardından British Airways yönetimi, "Müşterilerimize bu haksız grevin yapılmayacağını memnuniyetle duyururuz" açıklamasında bulundu.
    


İş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlarının sendikası, 18-22 Mayıs, 24-28 Mayıs, 30 Mayıs-3 Haziran ve haziranda da 5 gün olmak üzere çalışanların işbaşı yapmayacağını duyurmuştu.


Havayolu şirketi, bu grevin 140 milyon sterlin zarara neden olacağını açıklamıştı.


British Airways çalışanları en son geçen mart ayında greve gitmişti. British Airways, geçen yıl 1987 yılında özelleştirildiğinden bu yana en büyük zararını açıklamıştı.

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