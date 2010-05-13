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Ekonomi

British Airways greve giriyor

Şirket çalışanları 18 Mayıs’tan itibaren toplam 20 günlük yeni bir greve hazırlanıyor.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- British Airways çalışanları 18 Mayıs'tan itibaren 20 günlük yeni bir greve hazırlanıyor.


Kabin ekibi 5’er günlük 4 grev planlıyor. İlk grevin 18 Mayıs’ta, diğerlerinin ise 24 Mayıs, 30 Mayıs ve 5 Haziran’da başlaması öngörülüyor. Ancak çalışanları temsil eden sendika British Airways yönetimine çağrı yaparak müzakere masasına dönmesi durumunda grevin engellenebileceğini belirtti.


Grevin okulların tatile girdiği döneme gelmesi nedeniyle çok sayıda yolcunun bundan etkileneceği belirtiliyor. Mart ayındaki grevde British Airways’in yüzlerce uçuşu iptal olmuş, havayolu yaklaşık 45 milyon sterlin zarar etmişti. British Airways’in bu yeni grev dalgası karşısında da aynı uygulamayı tekrarlaması bekleniyor. (Habertürk)

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