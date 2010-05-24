British Airways çalışanları greve gidiyor

T24 - İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) kabin görevlileri ve çalışanlarının bu sabahtan itibaren greve gitmesi bekleniyor.



Haftasonu boyunca BA yönetimi ile çalışanların sendikası "Unite" arasında grevi önlemeye yönelik anlaşmaya varılamayınca, çalışanların bugünden itibaren 5 gün işi bırakması öngörülüyor.



Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen kabin görevlileri, sendika ile yönetim arasındaki anlaşmazlığın devam etmesi durumunda bu hafta beş günün yanı sıra, 30 Mayıs-3 Haziran ve 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 15 gün çalışmayacak.



BA yönetiminin, greve karşın ülkenin en büyük havaalanı olan Heathrow'dan planlanan BA uçuşlarının yüzde 60'ının yapılacağını söylemesine rağmen, çok sayıda yolcunun grev dolayısıyla uçuşlarını iptal ettiği ve bu grevin havayolu şirketine zararının 100 milyon sterlinin üzerinde olacağı belirtiliyor.



Bu arada BA, geçen hafta, 1987 yılında özelleştirildiğinden bu yana en büyük zararını açıklamıştı. Azalan yolcu sayısı, artan uçak yakıtı fiyatları, yapılan grevler ve son aylarda volkanik kül bulutlarından olumsuz etkilenen hava sahası nedenleriyle, havayolu şirketinin son bir yılda 531 milyon sterlin (yaklaşık 1 milyar 168 milyon TL) zarar ettiği belirtilmişti.



BA çalışanlarının sendikası "Unite" ile yönetim arasındaki anlaşmazlık geçen yıldan bu yana sürüyor. Kabin görevlileri ve çalışanlar en son geçen Mart ayında greve gitmişti.





