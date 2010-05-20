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Dünya

British Airways çalışanları grev için temyizi kazandı

İngiliz hava yolu şirketi British Airways (BA) çalışanları, Yüksek Mahkemenin grevi engelleme kararına ilişkin temyiz davasını kazandı.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- British Airways çalışanları Yüksek Mahkeme'nin grevi engelleme kararına ilişkim temyiz davasını kazandı, böylece çalışanların gelecek haftadan itibaren greve gitmesi bekleniyor. Yüksek Mahkeme, BA yönetiminin, çalışanların sendikası "Unite"in Mayıs ve Haziran aylarında ayrı ayrı dönemlerde toplam 20 gün greve gitme kararına itirazını bu hafta başında aldığı kararla kabul etmişti.


Mahkeme, BA yönetiminin, grev kararı için yapılan oylamada "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesini onaylamıştı. Ancak kararın ardından BA çalışanları sendikası "Unite", konuyu temyiz mahkemesine taşıdı.


Temyiz Mahkemesi bugün aldığı kararla, Yüksek Mahkeme'nin kararını bozdu, böylece çalışanlar gelecek hafta başından itibaren greve gidebilecekler.


Gelecek Pazartesi gününe kadar sendika ile yönetim arasında bir anlaşmaya varılmadıkça, BA çalışanlarının 24-28 Mayıs, 30 Mayıs-3 Haziran ve 5-9 Haziran olmak üzere toplam 15 gün iş başı yapması öngörülmüyor. BA yönetimi bu grevin hava yolu şirketine zararının yaklaşık 140 milyon sterlini bulabileceğini açıklamıştı.


Çalışanların sendikası ile yönetim arasındaki anlaşmazlık geçen yıldan bu yana sürüyor. İş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar en son geçen Mart ayında greve gitmişti.


BA, geçen yıl 1987 yılında özelleştirildiğinden bu yana en büyük zararını açıklamıştı.

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