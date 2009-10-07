British Airways 1700 kişiyi işten çıkarıyor

İngiliz havayolu şirketi British Airways, 1700 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, işten çıkarmaların yanısıra, kabin görevlilerinin ücretlerinin 2 yıl boyunca dondurularak, masrafların azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.
Tasarruf kapsamında alınan önlemlerin, yolculara verilecek hizmeti aksatmayacağını belirten British Airways, ekonomik krizden dolayı uzun süredir mali sorunlar yaşıyor.
Şirket, geçen mayıs ayında 1987 yılında özelleştirildiğinden bu yanaki en büyük zararını açıklamıştı.