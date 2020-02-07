Britanyalı milletvekillerinin ofis binasını tilki bastı; eski gölge bakanın ofisinin önüne tuvaletini yaptı

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Başkent Londra'da Britanya Parlamentosu'nun üyelerinin ofislerinin bulunduğu Portcullis House'a bir tilki girdi. Tilkinin kısa süre içinde fark edilmesinin ardından tarihi binanın koridorlarında kovalamaca başladı.

Potcullis House'un en üst katına kadar tırmanan tilkinin binaya nasıl girdiği henüz bilinmiyor. Tilkinin kovalamaca sırasında bir İşçi Partili milletvekilinin de ofisinin önüne tuvaletini yaptığı belirtildi.

The Sun gazetesinin Westminster muhabiri olayı canlı olarak takip ederken, hayvanın binada olduğunun fark edilmesinden kısa süre sonra "kalın eldivenli yetkililerden" bir av ekibi kurulduğunu aktardı. Kovalamaca boyunca tilki atik bir şekilde farklı katlara kaçtı.

Bir süre sonra yakalanan tilki, polis tarafından bir kutuya yerleştirildi ve ardından Whitehall sokaklarında serbest bırakıldı.

İşçi Partisi'nin eski gölge çevre bakanı Kerry McCarthy, kapısının önünde bulduğu tilki dışkısının fotoğrafını çekip Twitter'dan takipçileriyle paylaştı.

Muhafazakar Milletvekili Julia Lopez'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Westminster'daki ofisimden çıkarken asansöre binen bir tilki gördüm. Parlamento'da 2017'den beri birçok şey gördük ama sanırım en garibi bu" yazdı.