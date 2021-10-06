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Dünya

Britanyalı diplomatlar, Taliban'la görüşmeye gitti

Britanya Dışişleri Bakanlığı, Taliban üyeleriyle Afganistan'daki kadınlar ve kız çocuklarının durumunun konuşulduğunu aktarıd

06 Ekim 2021 10:57

Britanyalı diplomatlar, Afganistan’da Taliban üyeleriyle görüşmek üzere başkent Kabil’e gitti.

Britanya Dışişleri Bakanlığı, bir diplomat heyetinin Taliban üyeleriyle görüşmek üzere Afganistan’a gittiğini duyurdu. Bakanlık, Kabil’e giden heyetin Afganistan’daki insani kriz, terörle mücadele ve ülkeden ayrılmak isteyenlerin güvenli tahliyesi gibi konulara değindiğini aktardı. 

Britanyalı diplomat heyetinin, Afganistan’da kadınlar, kız çocukları ve etnik azınlıkların haklarına da değindiği belirtildi. 

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, yeni dönemde kadınlar ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulacağını söylese de son haftalarda çok sayıda kadının işe gidemediği, kız çocuklarının eğitimden mahrum edildiğine ilişkin haberler geliyor.

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