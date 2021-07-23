Britanyalı atlet, Olimpiyatlar'da Koronavirüs kısıtlamalarını anlattı: Her gün PCR testi veriliyor, yemek ve antrenman dışında maske çıkarmak yasak

Britanyalı uzun mesafe koşucusu Jazmin Sawyers, Tokyo Olimpiyatları’nda bir atlet için Koronavirüs kısıtlamaları altındaki hayatı anlattı.

Twitter hesabından çektiği TikTok videosunu paylaşan Sawyers, “Çok sayıda insan burada uygulanan kuralların ne kadar katı olduğunu merak ediyor. İşte yanıtınız” yazdı.

Sawyers, Olimpiyat Köyü’nde kalan sporcuların her sabah teslim etmek üzere günlük PCR testi yapmaları gerektiğini ve ateşlerini ölçerek uygulamaya kaydetmeleri gerektiğini söyledi.

Yemek ve antrenman anları dışında maske takmalarının zorunlu olduğunu söyleyen Sawyers, dar bir alanda yürüyüş yapabildiklerini söyledi.