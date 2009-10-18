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Dünya

Britanya'da çevreci eylemde onlarca yaralı var

18 Ekim 2009 23:11

Britanya'da, kömürle çalışan bir elektrik santralini protesto eden çevreciler polisle çatışırken, çıkan olaylarda onlarca kişi yaralandı, 52 kişi de gözaltına alındı.

Polis ve göstericilerin verdiği bilgiye göre, Nottingham kenti yakınlarında dün başlayan ve bugün süren eylem sırasında polis, göstericilerin santrale girmesini engellemeye çalıştı. Göstericiler, yaklaşık 20 kişinin polis köpeklerince ısırıldığını belirtirken, olaylarda 3 polis memurunun da yaralandığı kaydedildi.

Bu arada, dün başlayan olaylarda gözaltına alınanların toplam sayısının da 52'ye yükseldiği ifade edildi.

Nottinghamshire polisi, Ratcliffe-on-Soar Santrali'ni hedef alan eyleme yaklaşık 1000 kişinin katıldığını açıkladı.

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