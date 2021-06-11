Britanya, yoksul ülkelere 100 milyon doz aşı bağışlayacak

Britanya, elindeki 100 milyon fazla Koronavirüs aşısını gelecek yıl içine düşük gelirli ülkelere bağışlayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, yoksul ülkelere 500 milyon doz aşı bağışlayacağını duyuran ABD'nin ardından Britanya'da elindeki 100 milyon fazla Koronavirüs aşısını dağıtacağını duyurdu.

Plana göre, Britanya eylül ayının sonunda 5 milyon doz bağışlamış olacak. Kalan 95 milyon doz ise 12 ay içinde belli bir takvime göre dağıtılacak. Bağışlanan dozların yüzde 80'ı Covax'a gidecek. Kalanı ise Britanya'nın anlaştığı ülkelerle gönderilecek.

Britanya Başbakanı Boris Johnson, bağış kararıyla ilgili "Britanya aşı programının başarısı sayesinde şimdi elimizdeki aşıların bir kısmını ihtiyacı olan ülkelere verebileceğiz" dedi.

Aralarında 100'den fazla eski cumhurbaşkanı, başbakan ve dışişleri bakanı olan 230 dünya lideri, G7 ülkelerinin liderlerini, düşük gelirli ülkeleri Covid'e karşı aşılamak için gereken 66 milyar doların üçte ikisini ödemeye çağırmıştı.